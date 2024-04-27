Путин поздравил хирурга Рошаля с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения хирурга Леонида Рошаля. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В поздравлении Путин выразил уверенность в том, что уникальный опыт Рошаля и его знания будут служить сбережению и развитию традиций отечественной медицины.

Путин пожелал Рошалю доброго здоровья и всего наилучшего.

В 2024 году Рошалю исполнился 91 год. Он разработал методы лечения острой кишечной непроходимости и нагноительных заболеваний легких и плевры, которые широко применяются во врачебной практике в России. Является автором и соавтором около 250 научных работ, в том числе семи монографий, а также руководств по детской хирургии.

6 марта пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Путин по телефону поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения.

Ранее Путин позвонил Эрдогану с поздравлением.