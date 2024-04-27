Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-дизайнер Volkswagen Group перешел на работу к китайцам

Бывший дизайнер Volkswagen Group Йозеф Кабан перешел работать в китайский SAIC

close
100%
SAIC Motor

Дизайнер Йозеф Кабан, ранее занимавший должность шеф-дизайнера в Skoda, перешел в китайскую компанию SAIC. Об этом сообщает cardesignnews.com. До этого он работал в Volkswagen, BMW, Audi и Rolls-Royce.

Отмечается, что на новой работе он займет кресло вице-президента дизайнерского отдела SAIC. Он будет создавать облик новых автомобилей MG, которые также представлены на российском рынке.

В Skoda Йозеф Кабан возглавлял команду, которая занималась разработкой экстерьера и интерьера Skoda Octavia и первого поколения кроссовера Kodiaq.

Ранее сообщалось, что ФГУП «НАМИ» получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрический мотоцикл Aurus Merlon. ОТТС на мотоцикл с заводским индексом L30 появилось в базе данных Росстандарта. Оформление ОТТС на транспортное средство позволяет производителю начать его свободные продажи.

Масса одиночного мотоцикла составляет 350 кг, он способен развить максимальную скорость более 200 км/ч и преодолеть 200 км на одной зарядке. Мощность электромотора Merlon составляет 190 л.с. Разработка Merlon стартовала в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Китае показали новое поколение кроссовера GAC Aion V.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами