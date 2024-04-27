Экс-дизайнер Volkswagen Group перешел на работу к китайцам

Дизайнер Йозеф Кабан, ранее занимавший должность шеф-дизайнера в Skoda, перешел в китайскую компанию SAIC. Об этом сообщает cardesignnews.com. До этого он работал в Volkswagen, BMW, Audi и Rolls-Royce.

Отмечается, что на новой работе он займет кресло вице-президента дизайнерского отдела SAIC. Он будет создавать облик новых автомобилей MG, которые также представлены на российском рынке.

В Skoda Йозеф Кабан возглавлял команду, которая занималась разработкой экстерьера и интерьера Skoda Octavia и первого поколения кроссовера Kodiaq.

Ранее сообщалось, что ФГУП «НАМИ» получило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на электрический мотоцикл Aurus Merlon. ОТТС на мотоцикл с заводским индексом L30 появилось в базе данных Росстандарта. Оформление ОТТС на транспортное средство позволяет производителю начать его свободные продажи.

Масса одиночного мотоцикла составляет 350 кг, он способен развить максимальную скорость более 200 км/ч и преодолеть 200 км на одной зарядке. Мощность электромотора Merlon составляет 190 л.с. Разработка Merlon стартовала в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Китае показали новое поколение кроссовера GAC Aion V.