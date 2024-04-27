«Феминистское антивоенное сопротивление»* признали нежелательной организацией в России

Министерство юстиции Российской Федерации добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, объединение Feminist Antiwar Resistance («Феминистское антивоенное сопротивление» (организация включена Минюстом в список иноагентов)). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В 2022 году «Феминистское антивоенное сопротивление» внесли в реестр иностранных агентов.

До этого министерство юстиции Российской Федерации включило германский «Фонд Бориса Немцова за свободу» в перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

14 марта министерство юстиции России расширило список иностранных и международных неправительственных организаций (НПО), деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, добавив в него немецкий «Форум имени Льва Копелева».

Форум назван в честь русского писателя-диссидента, литературоведа-германиста и правозащитника Льва Копелева. С 2001 года форум награждает лауреатов премией за мир и права человека.

Ранее сообщалось, что в России могут расширить перечень нежелательных организаций.