Ветеран СВО и его жена пострадали в драке в Ростове-на-Дону

Сотрудники полиции задержали троих участников конфликта в Ростове-на-Дону, в результате которого пострадали два человека, в том числе ветеран спецоперации. Об этом пишет ТАСС.

В субботу в местных Telegram-каналах появилась информация об избиении ветерана СВО и его супруги. Как сообщили в полиции, инцидент произошел в микрорайоне Суворовском. У женщины диагностировали перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, у мужчины — множественные ушибы лица.

Сотрудники полиции задержали мужчин, избивших потерпевшую пару, всего их было трое. В настоящий момент проводится полицейская проверка.

До этого в Челябинской области полицейские нашли и задержали выходцев из-за рубежа, устроивших потасовку с ветеранами СВО. Конфликт произошел в новогоднюю ночь. По предварительным данным, пьяные подростки залили перцовым баллончиком военнослужащего и его товарищей, после чего избили их.

До этого сообщалось, что приехавший с СВО офицер пострадал в драке из-за девушки в Смоленске.

Ранее сообщалось, что армяне отбили участника СВО в драке под Москвой.