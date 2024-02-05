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Тейлор Свифт бьет рекорды, у Майли Сайрус — первая статуэтка: как прошла церемония «Грэмми»

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» за лучшую песню года к фильму «Барби»

В Лос-Анджелесе прошла 66-я церемония награждения самой престижной музыкальной премии — «Грэмми». В этом году награды вручали за песни и альбомы, вышедшие с 1 октября 2022 по 15 сентября 2023 года.

В главной номинации «Песня года» победила Билли Айлиш за песню What Was I Made For? — саундтрека к фильму «Барби». Певица выступила на сцене в образе барби.

Тейлор Свифт удостоилась награды в категории «Альбом года» за пластинку Midnights. Она стала первой исполнительницей, получившей эту награду четыре раза. Свифт собрала уже 14 статуэток «Грэмми» за свою карьеру. Принимая награду, певица объявила о выходе в апреле нового, 11 по счету альбома The Tortured Poets Department.

Майли Сайрус получила премию в категории «Лучшая запись» за трек Flowers. Сайрус также взяла свою первую «Грэмми» в категории «Лучшее сольное поп-исполнение». А лучшим новым исполнителем, по версии «Грэмми», стала соул-певица и автор песен Виктория Моне.

Одним из самых запомнившихся моментов стало появление Селин Дион. Она уже несколько лет страдает от синдрома мышечной скованности, из-за чего она не может петь и испытывает трудности при ходьбе. Однако звезда нашла в себе силы появиться на шоу и вручить награду Тейлор Свифт за победу в номинации «Альбом года».

На церемонии не обошлось без происшествий: рэпера Killer Mike задержала полиция прямо в зале после получения трех наград. За что — неизвестно. Как прошло вручение главной музыкальной премии года — в галерее «Газеты.Ru».

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