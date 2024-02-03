Газета.Ru в Telegram
Фото

14 главных фото недели: день сурка и протесты в Аргентине

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Палестино-израильский конфликт, забастовка фермеров в городах Европы, день сурка в США и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

Что думаешь?
Картина дня
Украина уведомила Штаты об отставке Залужного. Указа Зеленского до сих пор нет
WP: Украина сообщала властям США о решении уволить Залужного
Военная операция на Украине, день 710-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 710-й день
Село в Белгородской области подверглось атаке со стороны ВСУ
Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли на свидании после подтверждения их романа
Экс-премьера Пакистана посадят в тюрьму из-за незаконного брака
В Петербурге сел на мель сухогруз
Россиянка обвинила учителя информатики в совращении ее 13-летней дочери
Новости и материалы
В бундестаге потребовали передать активы Центробанка РФ Украине
В посольстве России отреагировали на вызов посла в МИД Южной Кореи
На Украине призвали ЕС выделить 1% от ВВП на помощь Киеву
Редкие портреты Пушкина и Батюшкова впервые представят на выставке в Кириллове
В МИД РФ прокомментировали планы Швейцарии провести конференцию по «формуле мира»
Гладков сообщил об обстреле ВСУ села в Белгородской области
МИД Ирака вручит ноту протеста временному поверенному в делах США из-за авиаударов
Тайвань резко повысил штрафы за поставки санкционных технологий в Россию
По всей Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога
Тарантино начнет съемки последнего фильма в 2025 году
Стало известно, кто стоит за атакой на завод в Волгоградской области
Новым главой ДОСААФ России стал экс-командующий ЮВО Дворников
ХАМАС потребовал освобождения 3000 палестинских заключенных
Ученые обнаружили новый механизм метастазирования рака поджелудочной железы
Advanced Science: с метастазированием рака поджелудочной связан особый белок
Фетисов отреагировал на свист зрителей в адрес Кучерова на Матче звезд
Львов свяжут железной дорогой с большинством стран Европы
Сторонники ХАМАС взяли на себя ответственность за нападение на консульство США в Италии
Грузинская оппозиция не будет голосовать по вотуму доверия правительству
Все новости
На Украину прибыли противотанковые ракеты Javelin
«Думали, что там террористы». 10 лет назад подросток впервые в России открыл стрельбу в школе
Психолог Давыдов: доверительные отношения в семье могут спасти от школьных трагедий
В РПЦ объяснили, зачем на Украине исключили Александра Невского из списка святых
«Наш ответ начался сегодня»: США нанесли удары возмездия в Сирии и Ираке
Минобороны Сирии сообщило о гибели мирных жителей и военных от авиаударов США
«Мнение критиков мне безразлично». Интервью со сценаристом «Афони» и «Курьера» Александром Бородянским
Сценаристу «Афони» Александру Бородянскому исполнилось 80 лет
«20 лет назад это было невозможно»
Как в России изменились медицина и забота о здоровье людей
Главный по футболу: Валерию Карпину — 55
Тест: как занимались сексом жители Спарты
Проверьте свои знания об интимной жизни спартанцев
Минюст признал иноагентами правозащитника из «Мемориала» и главу «Викимедиа.ру»
Минюст внес в реестр иноагентов правозащитника Олега Орлова и еще пять человек
«До сих пор не понимаю, популярен я или нет». Гурам Амарян — о стендапе, Волочковой и работе курьером
Комик Гурам Амарян рассказал, что до стендапа зарабатывал 35-37 тыс. рублей
Немецкий канал показал репортаж о восстановлении Мариуполя. Украина требует объяснений
Спикер МИД Украины потребовал от ZDF объяснений после репортажа из Мариуполя
Проблемный участок СВО и подвиг ОПК: о чем говорил Путин на форуме «Все для Победы!»
Путин: из утреннего разговора с Генштабом узнал о сложностях с БПЛА на фронте
На границе России задержали контейнеры с формой для ВСУ. Они шли через Китай
Таможня в Забайкалье задержала контейнеры из Китая с военной формой для ВСУ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами