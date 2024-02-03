03 февраля 2024, 14:17 Фото 14 главных фото недели: день сурка и протесты в Аргентине «Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели Даша Воронцова close Собравшиеся у конгресса Аргентины протестующие выступают против реформ нового президента Хавьера Милея, Буэнос-Айрес, Аргентина, 1 февраля 2024 года Женщина отдает дань уважения Йеманже, афро-бразильской богине моря, в День Йеманджи на пляже Арпоадор в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 2 февраля 2024 года Церемония прощания с тремя военнослужащими США, погибшими в результате удара беспилотника по территории Иордании, 2 февраля 2024 года Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла (слева направо) с пятнадцатой годовщиной интронизации в Патриарших палатах Московского Кремля, 1 февраля 2024 года Представитель клуба сурка Эй Джей Дереум держит сурка Фила во время 138-ого празднования Дня сурка на холме Гобблер-Ноб в Панксатони, Пенсильвания, США, 2 февраля 2024 года Муниципальные работники подметают солому после протеста фермеров против аграрной политики Евросоюза, Париж, Франция, 1 февраля 2024 года Защитники прав животных облили краской Львиный фонтан на площади Пьяцца-дель-Пополо в Риме, Италия, 1 февраля 2024 года Боевая работа артиллеристов и операторов БПЛА на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции, 30 января 2023 года Мигранты, ищущие убежища в США пересекают забор из колючей проволоки, установленный для предотвращения проникновения мигрантов в Соединенные Штаты, Сьюдад-Хуарес, Мексика, 31 января 2024 года Отдыхающие играют на пляже на фоне дыма от лесных пожаров в Винья-дель-Мар, Чили, 2 февраля 2024 года Экоактивистка Грета Тунберг (в центре) вместе с другими протестующими возле Вестминстерского мирового суд в Лондоне, 2 февраля 2024 года Протесты фермеров аграрной политики Евросоюза возле Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия, 1 февраля 2024 года Мужчина с флагом в поддержку политика Дональда Трампа и против миграционной политики Джо Байдена в ожидании автопробега «Верните нашу границу» в Кемадо, штат Техас, 2 февраля 2024 года Палестинцы проводят массовые похороны людей, погибших в результате военного конфликта с Израилем и возвращенных в Газу израильскими военными, Рафах, сектор Газа, 30 января 2024 15 главных фото недели: приговоры Треповой и Стрелкову, протесты фермеров в ЕС Психопат и вице-президент: лучшие роли Кристиана Бэйла Главный по футболу: Валерию Карпину — 55 Под маской. В Италии начинается Венецианский карнавал Палестино-израильский конфликт, забастовка фермеров в городах Европы, день сурка в США и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее. Что думаешь?