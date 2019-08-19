Квас и пастила: что делать с яблоками в Спас

Каждый год в конце августа христиане отмечают один из важнейших религиозных праздников — Преображение Господне, или, как привыкли его называть в народе, — Яблочный Спас. Этот праздник посвящен явлению Иисуса Христа своим ученикам во время их совместной молитвы и его преображению, которое, согласно преданию, произошло на горе Фавор.

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Народное название праздника связано с Христом-спасителем и традициями продолжающегося в это время Успенского поста. Этот пост всегда считался не слишком тяжелым, поскольку в это время года легко найти свежие овощи и фрукты, а яблоки — главный российский фрукт, растущий почти на всей территории страны.

Издревле на Преображение Господне сложилась традиция освящать в храмах плоды нового урожая. Исторически под этими плодами подразумевался виноград, который в Израиле, где находится та самая гора Фавор, в изобилии.

На Руси эту традицию адаптировали под местные особенности природы и стали нести в храмы яблоки, поэтому и Спас стал яблочным.

Обычай освящать яблоки связан с тем, что, став свидетелями преображения Иисуса, апостолы не ели виноград нового урожая. Такого же правила стали придерживаться и в обычных монастырях, и тех, кто нарушал запрет, на время лишали любых плодов. Традиция распространилась на все фрукты нового урожая: их разрешалось есть только после Преображения, предварительно освятив в храме.

Яблочный Спас каждый год отмечается в один и тот же день — 19 августа. Считается, что все яблоки получают особые свойства, и если с первым укусом плода загадать желание, вскоре оно обязательно сбудется. Также существует поверье, что того, кто сможет приготовить в этот день большое количество блюд с яблоками, ждет богатый урожайный год. Поэтому в деревнях хозяйки со своими полями и огородами устраивали настоящий яблочный пир. Пекли пироги с яблоками и придумывали из них всевозможные десерты, а также заготавливали яблочные сладости на зиму.

Самый очевидный вариант в этом случае — шарлотка. Килограмм резаных яблок нужно выложить в смазанную маслом форму и залить тестом из стакана муки, стакана сахара, четырех яиц, щепотки соли и соды на кончике ножа. Можно также сделать упрощенный вариант штруделя из готового слоеного теста. Для этого рецепта яблоки следует потушить в собственном соку со сливочном маслом, сахаром и корицей; при желании можно добавить изюм. Начинку закрутить в раскатанное тесто и поставить в духовку выпекать на полчаса.

Впрочем, в основных блюдах яблоки тоже можно задействовать: они прекрасно сочетаются с уткой и треской. Птицу, как правило, начиняют плодами изнутри, а рыбу запекают на фруктовой подушке.

Большой популярностью в Спас пользуются напитки из яблок. Из них варят компоты, кисели, делают сидр и настойки. Самым полезным вариантом будет сделать яблочный квас. Для этого напитка понадобится 30 кислых яблок, 5 литров воды, полкило сахара, 25 грамм дрожжей и несколько изюминок. Яблоки очищать не нужно — только нарезать вместе с сердцевиной, залить кипятком, дождаться остывания и процедить. В полученную жидкость положить дрожжи, перемешать и поставить в теплое место. При первых признаках брожения добавить сахар и через несколько часов снять образовавшуюся пену, после чего уже можно будет разливать квас по бутылкам, добавив в каждую 2-3 изюминки.

С этого дня также начинается заготовка яблок на зиму. Здесь главное правильно подобрать сорт: для варенья и джемов выбирают нерыхлые плоды, которые не разварятся и хорошо пропитаются сиропом. Также яблоки можно преобразовать в пастилу. Для традиционного рецепта 9-10 средних яблок нужно мелко нарезать, закинуть в кастрюлю и варить под крышкой 15-20 минут до размягчения, добавив 4-5 столовых ложек воды. После этого пюре нужно измельчить блендером, чтобы в смеси не осталось комочков, и оставить увариваться на медленном огне, сняв крышку. Дождавшись консистенции густого пюре, массу нужно тонким слоем выложить на противень, покрытый бумагой для выпечки и разровнять. Далее поместить противень в духовку и сушить с приоткрытой дверцей при 100 С: это займет около трех часов. Готовую пастилу будет легко снять с пергамента.