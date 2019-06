Кастинг окончен: Зеленский выбрал женщину

Президент Украины Владимир Зеленский собирается назначить на пост своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в администрации главы государства.

Владимир Зеленский объявил конкурс на должность пресс-секретаря еще 30 апреля. От кандидатов требовалось иметь опыт в сфере журналистики, знать минимум три языка (английский, украинский и русский) и быть готовым работать круглые сутки без выходных. Несмотря на непростые условия работы, только за первые пять дней на электронный адрес HR-департамента команды Зеленского пришло более 3 тыс. резюме. Победу в борьбе за место в команде нового президента Украины в итоге одержала 32-летняя журналистка.

Юлия Мендель родилась в городе Геническе Херсонской области и окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. У нее есть кандидатская степень в области филологии и внушительный опыт в журналистике: Мендель успела поработать на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере», писала для украинского Forbes и американского Politicо, а также уже несколько лет сотрудничает с The New York Times.

Ей также ужалось поучаствовать в одной из программ Международного института прессы и побывать в редакциях таких главных американских медиа, как CNN, The New York Times и The Wall Street Journal. Кроме того, в США она посещала тренинги для журналистов в Йельском университете.

В колонке для ТСН.ua журналистка назвала этот опыт переломным моментом в ее карьере, поскольку эта поездка принесла ей много интересных знакомств, важных связей и понимание того, как работать с международными ньюсрумами.

Юлия Мендель — действительно довольно известный человек в кругах украинских журналистов. Среди ее Facebook-друзей можно найти многочисленных коллег из разных изданий и телеканалов, политиков и общественных активистов. Поэтому в штабе Зеленского скорее всего уже слышали о Юлии еще до просмотра ее резюме. Мендель знакома с заместителем главы администрации президента, который в прошлом являлся сценаристом «Студии 'Квартал-95» Юрием Костюком, а также известным технологом Никитой Потураевым, который консультировал «ЗеКоманду» во время предвыборной кампании.

Также Юлия много писала на самую актуальную в Украине за последние полгода тему — президентских выборах — и о главных участниках предвыборной гонки — Зеленском, Порошенко, Тимошенко. Мендель всегда активно участвовала в политической жизни Украины. Известно, что она писала о проблемах участников АТО, а также призывала освободить Надежду Савченко из российского плена.

В 2016-м году Мендель оказалась в центре очередного скандала, связанного с харассментом. На своей странице в Facebook она опубликовала скриншот оскорбительных сообщений с сексуальным подтекстом в ее адрес от незнакомого мужчины. Позже выяснилось, что абьюзером оказался некий Андрей Дрогобыцкий, который является директором компании Le Boutique.

Пост Юлии довольно быстро собрал более тысячи комментариев и вызвал бурную дискуссию о том, стоит ли о таких случаях рассказывать публично.

Мнения разделились: одни поддержали девушку, говоря, что абьюзеров стоит прилюдно ставить на место, в то время как другие сочли неправильным выставлять такие вещи напоказ, поскольку это может разрушить жизнь человека.

«Вы знаете, эти его слова были настолько неожиданными, наглыми, необоснованными и неприятными, что я очень разозлилась. <…> У человека невероятное самомнение, он играет по двойным стандартам с полной уверенностью в своей безнаказанности и правоте. Сомнений, публиковать ли пост, не было», — рассказывала Мендель в интервью интернет-проекту WoMo.

По ее словам, споры, разгоревшиеся в комментариях, отчетливо показали сложившуюся сегодня картину отношений между представителями разных полов на Украине. Удивительным оказалось то, насколько много женщин были готовы оправдать и выгородить мужчину, написавшего оскорбления журналистке.

«На постсоветском пространстве стереотипов закрытости, страха все еще достаточно много. А ведь примитивные отношения «мужик-сила, баба-секс, дети, дом» — это слишком древняя концепция, чтобы полагаться только на нее, игнорируя развитие мира», — объяснила Мендель в интервью.

Оскорбивший журналистку мужчина написал извинения только после просьбы друга Юлии, в то время как сам сперва забанил девушку в соцсетях после поста со скриншотом их диалога.