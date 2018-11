Гнилая помощь: как Брэд Питт обманул жертв «Катрины»

Брэд Питт явно переживает сейчас не лучший период своей жизни: помимо бесконечного бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли, актер страдает от жителей Нового Орлеана — они подали на него в суд. Новоорлеанцы пожаловались на то, что дома, которые после урагана «Катрина» построила для оставшихся без крова жителей Луизианы благотворительная организация Питта Make It Right, начали рушиться.

Брэд Питт долгое время воздерживался от комментариев на эту тему, но теперь заявил, что не понимает претензий новоорлеанцев, поскольку свое обещание построить дома он выполнил. А то, как они построены — это уже не его проблемы.

Издание The Blast сообщает, что адвокаты Питта предоставили все необходимые документы, чтобы иск против благотворительной организации актера был отозван. (Организация является застройщиком района, который был создан для пострадавших от урагана «Катрина» в 2005 году.) Адвокаты утверждают, что задача Питта не заключалась в том, чтобы построить дома высшего качества.

Еще в августе на Брэда Питта и его благотворительную организацию Make It Right более десятка жителей квартала подали в суд: дело в том, что построенные организацией дома оказались некачественными и начали разрушаться. Спустя всего десять лет после постройки у многих домов начались проблемы с крышей, электричеством, газом, водопроводом и канализацией. Также жители жалуются на головные боли и частые болезни, связывая это с грибком и плесенью на постройках: эксперты предполагают, что она появилась из-за климатических особенностей местности, которые не учли при строительстве.

Дома строили по принципам новейших экотехнологий, используя только экологичные материалы: Брэд Питт хотел минимизировать вред, который строительство принесет природе, однако не предположил, что спустя какое-то время дома из биоразлагаемых материалов начнут гнить.

В общей сложности благотворительная организация Make It Right построила свыше сотни домов. Проекты Брэд Питт разрабатывал совместно с архитектором Фрэнком Гэри и дизайнером Уильямом МакДоноу, он также советовался с жильцами по поводу высоты домов, цвета и деталей отделки. В домах бесплатно устанавливали бытовую технику, а на крышах размещали солнечные батареи, чтобы жители могли экономить на коммунальных платежах. В 2016 году организация сообщила, что суммарно потратила $26,8 млн на строительство экоквартала.

Стоит отметить, что акция была не совсем благотворительной: дома, построенные фондом, не дарили жителям Нового Орлеана, а продавали по сниженной цене в размере $100-130 тыс. за дом, что является довольно крупной суммой для местных жителей.

Источники, близкие к актеру, сообщают, что Брэд Питт уже неоднократно пытался исправить поломки в домах и потратил на это еще несколько миллионов долларов.

«Организация Make It Right дала много обещаний возобновить свою работу и отремонтировать дома, но так ничего и не сделала», — сообщил Page Six источник, пожелавший остаться анонимным.

Также сообщается, что вышеописанные проблемы касаются только нескольких домов, однако в некоторых из них проблемы настолько серьезны, что эти здания уже не подлежат ремонту, и, скорее всего, их придется снести.

«Брэд около года пытался наладить поломки. Он был в курсе, что есть вещи, которые не соответствуют ожидаемым жильцами стандартам, и пытался это исправить. Он не ждал, пока на него подадут в суд, чтобы что-то предпринять», — рассказал один из жильцов.

Однако некоторые счастливые обладатели жилья от Брэда Питта очень возмущены, и обвиняют актера в том, что он нарушил договора и считают компанию Make It Right мошеннической — по их мнению, строители использовали некачественные материалы при постройке и сдали дома с дефектами.

В ответ на жалобы жильцов пресс-секретарь Брэда Питта опубликовал от имени фонда актера официальное заявление:

«После 10-летней годовщины урагана «Катрина» мы провели проверку состояния домов. Благодаря бдительности жильцов, мы начали ремонтировать дома в 2018 году. Мы дали обещание помочь людям перестроить их дома, и это обещание мы намерены выполнить».