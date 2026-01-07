Футболист «Спартака» отравился в сочинском отеле

Футболист «Спартака» Роман Зобнин отравился в сочинском отеле, где ранее симптомы заболевания выявили у почти 100 детей, сообщает Life со ссылкой на Shot.

Зобнин приехал в Сочи вместе с командой своей футбольной академии на сборах. Сборы начались 4 января. В начале сборов дети говорили, что их очень вкусно кормят. Среди отравившихся есть не только дети, но и взрослые.

Также в отеле отравились и другие дети-спортсмены. Среди пострадавших регбисты, футболисты и гимнасты. Местная прокуратура проводит проверку.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее американцы отравились перед чемпионатом мира по плаванию.