США подтвердили захват российского нефтяного танкера

Европейское командование ВС США подтвердило задержание российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

«Судно M/V Bella 1 было задержано за нарушение санкций США на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro», — говорится в сообщении.

Информацию о задержании сообщало агентство Reuters, операция проводилась Береговой охраной и вооруженными силами США.

До этого газета The Times сообщила, что Великобритания, Ирландия, США и Франция задействовали авиацию для наблюдения за российским нефтяным танкером «Маринера» в Атлантическом океане.

В МИД РФ заявили, что Москва с обеспокоенностью отслеживает аномальную ситуацию вокруг «Маринеры». Судно плавает в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России, соблюдая все нормы международного права.

Ранее СМИ узнали о просьбе России к США насчет шедшего в Венесуэлу танкера.