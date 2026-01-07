«Раскидало по кюветам»: ДТП на встречке произошло на трассе в Тюменской области

В Тюменской области автомобили разбросало по кюветам после ДТП на встречке

На трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло ДТП на встречной полосе с участием автомобилей Hyundai и Geely, сообщается в Telegram-канале областной Госавтоинспекции.

«От удара автомобили раскидало по кюветам. Предварительно, 37-летний водитель Geely выехал на полосу встречного движения», — отмечается в сообщении.

В результате аварии 68-летней пассажирке Hyundai выжить не удалось. Ее дочь, сидевшая за рулем, ранена, как и еще один пассажир Hyundai. В ДТП также были травмированы водитель и пассажир другой машины. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

