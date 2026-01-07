Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Премьер Венгрии назвал заседания Евросовета военными советами

Орбан: заседания Евросовета превратились в военные советы
Virginia Mayo/AP

Заседания Европейского совета превратились в военные советы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X.

«Некоторые из нас предлагают другой путь: мир, стабильность и ответственная экономика. Тем временем Украина запрашивает €800 млрд в течение следующих 10 лет, что еще больше подталкивает Европу к экономическому спаду», — написал глава венгерского кабмина.

Орбан добавил, что отказ Европы от того, чтобы «их вели к краху», является вопросом времени.

В конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна нуждается примерно в $700–800 млрд. Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.

6 января Орбан заявил, что находящаяся в рецессии Европа навредит своему народу, предоставив Украине €800 млрд.

Ранее эксперт рассказал, как Украина потратит выделенные Европой €90 млрд.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27575107_rnd_0",
    "video_id": "record::ce8f6761-f17e-44a6-a930-dfde7f99c209"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+