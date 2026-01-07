Министр обороны США отреагировал на задержание российского танкера

Изоляция нефти из Венесуэлы остается в силе. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в соцсети Х, сделав репост записи Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM) о задержании российского танкера.

«Блокада санкционированной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе — в любой точке мира», — написал глава Минобороны США.

Ранее EUCOM сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринер»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.

До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

Ранее СМИ сообщили об отправке Россией подводной лодки для защиты танкера у Венесуэлы.