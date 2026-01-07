В ISU ответили на вопрос о возможном отстранении спортсменов из США из-за ситуации в Венесуэле

В Международном союзе конькобежцев (ISU) пока не планирует отстранять американских спортсменов из-за ситуации в Венесуэле, передает «ВсеПроСпорт».

«ISU осведомлен о ситуации между США и Венесуэлой. На данный момент никаких изменений в существующих правилах или рекомендациях нет. Мы продолжим следить за развитием событий», — заявили в ISU.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта».

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

