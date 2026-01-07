Во Франции обокрали американского дизайнера ювелирных украшений на €1 млн

Во Франции обокрали американского дизайнера ювелирных изделий Криса Эйра на сумму более €1 млн. Об этом сообщил телеканал France 3.

«Украшения были украдены в ходе ограбления во вторник, 6 января 2026 года, в [коммуне на Лазурном берегу] Вильфранш-Сюр-Мер. Ущерб составляет по меньшей мере €1 млн. <...> Преступление было совершено в жилье [сервиса аренды] Airbnb, которое снимал дизайнер украшений Крис Эйр», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, злоумышленники также украли у дизайнера €6 тыс. наличными. Прокуратура Ниццы начала расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах.

В ноябре прошлого года Telegram-канал SHOT сообщил, что у россиянки, летевшей бизнес-классом Turkish Airlines, пропали украшения из багажа. После прилета женщина обнаружила, что дорожная шкатулка оказалась вскрыта: в багаже остались лишь пара сережек и одно кольцо, а бусы, цепочки и браслеты исчезли. Предположительно, злоумышленники приняли бижутерию за золотые украшения.

Ранее Bild сообщила о попытке продать украденные из Лувра украшения.