«Вам не спрятаться»: в США заявили о досмотре двух танкеров «теневого флота»

Секретарь МВБ Ноэм: береговая охрана США досмотрела танкеры «Белла I» и «София» 
Американская береговая охрана досмотрела моторные танкеры «теневого флота» «Белла I» и «София». Об этом сообщила секретарь министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристи Ноэм в соцсети X.

По ее словам, 7 января береговая охрана «провела последовательные тщательно скоординированные досмотры двух танкеров», один из которых был остановлен в Атлантическом океане, другой — в международных водах вблизи Карибского бассейна.

«Оба судна... либо последний раз находились в Венесуэле, либо были на пути туда. Мировые преступники предупреждены. Вы можете бежать, но вам не спрятаться», — написала Ноэм.

До этого Европейское командование Вооруженных сил США сообщило о задержании судна M/V Bella 1 («Маринер»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США, после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro.

До момента захвата судно находилось примерно в 200-300 км к югу от побережья Исландии. Танкер направлялся в сторону Мурманска.

США обвинили судно в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Преследование продолжалось более двух недель после того, как в декабре экипаж отказался пустить на борт досмотровую группу американской береговой охраны.

Комментируя захват танкера «Маринер», министр обороны США Пит Хегсет заявил, что «блокада венесуэльской нефти остается в силе — в любой точке мира».

Ранее СМИ сообщили об отправке Россией подводной лодки для защиты танкера у Венесуэлы.
 
