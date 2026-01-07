В Бельгии высказались против операции США в Венесуэле

США нарушили международное право операцией в Венесуэле. Об этом заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен. пишет РИА Новости.

Франкен ответил на вопросы, выступая перед депутатами федерального парламента королевства.

«Если вы спросите меня, были ли нарушены нормы международного права, я отвечу утвердительно», — сказал он.

Незадолго до этого глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз (ЕС) поддерживает мирный переход власти в Венесуэле после похищения президента страны Николаса Мадуро. Кошта призвал к деэскалации ситуации вокруг Венесуэлы.

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее американский сенатор раскрыл планы США по Венесуэле.