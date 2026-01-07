Во Франции назвали «красной линией» возможное нападение США на Гренландию

Возможное нападение США на Гренландию станет красной линией для Европы. Об этом заявил бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен в интервью Bloomberg.

«Европа ни в коем случае не должна мириться с каким-либо ущербом европейскому суверенитету», — заявил он.

По словам политика, любая агрессия со стороны США будет «беспрецедентной», поскольку она будет равносильна нападению крупнейшей державы в НАТО на другого члена военного альянса. Вильпен подчеркнул, что если президент США Дональд Трамп уйдет в отставку, то статус страны изменится с противника или соперника на врага.

Бывший французский премьер подчеркнул, что это событие станет огромной исторической переменой.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз (ЕС) с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.