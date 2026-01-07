Армия Сирии заблокировала курдские кварталы Алеппо

Контролируемые Дамаском силы блокировали курдские кварталы в Алеппо. Об этом говорится в заявлении пресс-службы курдских формирований «Сирийские демократические силы», передает РИА Новости.

«Формирования правительства Дамаска прибегли к введению удушающей блокады района Шейх-Максуд, сопровождаемой интенсивными обстрелами и окружением кварталов танками, а также прямыми угрозами полномасштабного штурма», — говорится в заявлении.

23 декабря сообщалось, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр» с сирийскими курдами в автономию и сепаратизм. Он подчеркнул, что курдская проблема рискует взорваться в других странах региона.

