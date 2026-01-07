В Венгрии заявили, что решения союзников Украины ведут к войне с Россией

Венгрия отвергает решения союзников Украины, принятые на этой неделе в Париже, так как они создают угрозу прямой войны с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, решение о военном присутствии на Украине соответствует политике Брюсселя, действия которого направлены на развязывание военного конфликта с РФ.

Он подчеркнул, что Венгрия по-прежнему выступает за мир, поддерживает переговоры между Россией и США на высоком уровне и отвергает последние военные решения руководства Евросоюза.

6 января украинский президент Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Париже декларацию о развертывании многонациональных сил на Украине после завершения конфликта. При этом договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны пока находятся на уровне «черновиков».

Ранее Стармер заявил, что британские войска будут проводить операции на Украине.