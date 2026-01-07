Олимпийская чемпионка сравнила Новый год и Рождество

Журова: для меня Рождество важнее, чем Новый год

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту на дистанции 500 метров, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что для нее Рождество важнее, чем Новый год, передает Sport24.

«Для меня Рождество важнее, чем Новый год, потому что в Рождество у меня день рождения. Уа Архызе. Традиционно ночью иду на службу в храм, а утром на горе уже все меня поздравляют с днем рождения», — сказала Журова.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов.

