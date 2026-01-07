Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В парламенте Венесуэлы не считают, что США проведут операцию против Кубы

Депутат Родригес: США не решатся на военную операцию против Кубы
Natacha Pisarenko/AP

США вряд ли начнут военную операцию против Кубы. Такое мнение высказал депутат парламента Венесуэлы Анхель Родригес в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Куба — это не Венесуэла, и в этих странах разные политические процессы.

«И хотя США не смогли продвинуться в отношении Кубы, я не думаю, что они решатся на военные действия такого характера», — сказал депутат.

По словам Родригеса, весь мир не принимает подобные действия, поэтому продолжение агрессии США маловероятно.

3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес призвал мировое сообщество отреагировать на атаку США на Венесуэлу.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что против Кубы не нужно предпринимать никаких действий, так как «она просто падет». При этом он допускает возможность применения силы против других стран региона, например, Колумбии, называя военную операцию там «хорошей идеей».

Ранее США потребовали от Венесуэлы выслать советников из России, Китая, Ирана и Кубы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27575095_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+