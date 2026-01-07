В парламенте Венесуэлы не считают, что США проведут операцию против Кубы

Депутат Родригес: США не решатся на военную операцию против Кубы

США вряд ли начнут военную операцию против Кубы. Такое мнение высказал депутат парламента Венесуэлы Анхель Родригес в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что Куба — это не Венесуэла, и в этих странах разные политические процессы.

«И хотя США не смогли продвинуться в отношении Кубы, я не думаю, что они решатся на военные действия такого характера», — сказал депутат.

По словам Родригеса, весь мир не принимает подобные действия, поэтому продолжение агрессии США маловероятно.

3 января президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес призвал мировое сообщество отреагировать на атаку США на Венесуэлу.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что против Кубы не нужно предпринимать никаких действий, так как «она просто падет». При этом он допускает возможность применения силы против других стран региона, например, Колумбии, называя военную операцию там «хорошей идеей».

Ранее США потребовали от Венесуэлы выслать советников из России, Китая, Ирана и Кубы.