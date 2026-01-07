США захватили танкер Sophia в водах Карибского моря

Армия США сообщила, что захватила танкер Sophia в водах Карибского моря

Соединенные Штаты захватили танкер Sophia в водах Карибского моря. Об этом сообщает южное командование американской армии на странице в соцсети X.

«В ходе операции этим утром министерство войны в координации с министерством внутренней безопасности без происшествий задержало подсанкционный танкер», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что захваченный танкер находился в международных водах и осуществлял незаконную деятельность в Карибском море. В военном ведомстве добавили, что на данный момент Береговая охрана сопровождает судно до окончательной стоянки в США.

На данный момент принадлежность танкера выясняется.

До этого европейское командование ВС США подтвердило задержание российского нефтяного танкера «Маринера» в Атлантическом океане. Информацию о задержании сообщало агентство Reuters, операция проводилась Береговой охраной и вооруженными силами США.

До этого газета The Times сообщила, что Великобритания, Ирландия, США и Франция задействовали авиацию для наблюдения за российским нефтяным танкером «Маринера».

Ранее СМИ узнали о просьбе России к США насчет шедшего в Венесуэлу танкера.