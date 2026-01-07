Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Певица Екатерина Семенова рассказала, как простила мужа после измен

Певица Екатерина Семенова простила мужа после измен из-за тяжелой ситуации в жизни
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Екатерина Семенова призналась в беседе с NEWS.ru, что тяжелые жизненные обстоятельства вынудили ее простить измену мужа.

Семенова рассказала, что смогла простить измены супруга Михаила Церишенко спустя четыре с половиной года. Как объяснила артистка, ее муж столкнулся с тяжелыми обстоятельствами. В результате выяснилось, что мужчина никому не нужен. Тогда певица приняла решение снова жить с супругом. Она уточнила, что не стала заново выходить замуж за него.

Семенова отметила, что за 26 лет брака Церишенко стал для нее частью семьи.

«Родственники же тоже бывают разными. Некоторые ругаются и всю жизнь не общаются. Некоторые так и уживаются. Вот Мишка – мой родной человек со своими прибамбасами. Со своей историей, которая мне не нравится. Абсолютно (не возвращается к темам измен). А смысл какой?» — рассказала артистка.

Семенова порадовалась за Церишенко за то, что тот нашел театр, в котором ему нравится работать.

Ранее Екатерина Семенова отказалась сотрудничать с Долиной.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27573799_rnd_9",
    "video_id": "record::0b2dd84f-0cb2-45e0-8d34-0f20dd3ede5b"
}
 
Теперь вы знаете
Как жалоба в Роспотребнадзор может помочь отстоять свои права. Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+