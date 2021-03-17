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Снова без праздника: как в Дублине прошел День Святого Патрика

Второй год подряд государственный праздник в честь покровителя страны не был отмечен народным весельем и шумными пирушками, а традиционный парад превратился в демонстрацию против вакцинации, масочного режима и карантинных мер.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции официально празднование было отменено. Однако власти ожидали, что на улицы выйдут протестующие, поэтому с самого утра в городе были усилены наряды полиции. В результате в ходе демонстрации были задержаны 16 человек.

Первый случай коронавирусной инфекции в стране был отмечен 29 февраля 2020 года — и 15 марта, прямо перед праздником, власти ограничили деятельность пабов. В этом году жителей страны и вовсе призвали не выходить на улицы и остаться дома.

Как в итоге отметили ирландцы национальный праздник, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Мужчина в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года Мужчина в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Полиция и перекрытые улицы Дублина в День Святого Патрика, 17 марта 2021 года Полиция и перекрытые улицы Дублина в День Святого Патрика, 17 марта 2021 года
Во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года Во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Женщина во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года Женщина во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года Во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Французский бульдог во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года Французский бульдог во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Женщина во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года Женщина во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года Во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Полицейские задерживают мужчину в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года Полицейские задерживают мужчину в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Полицейские задерживают женщину в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года Полицейские задерживают женщину в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Мужчина с флагом Ирландии в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года Мужчина с флагом Ирландии в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
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Мужчина в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Полиция и перекрытые улицы Дублина в День Святого Патрика, 17 марта 2021 года
Во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Женщина во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Французский бульдог во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Женщина во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Во время праздничного шествия в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Полицейские задерживают мужчину в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Полицейские задерживают женщину в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
Мужчина с флагом Ирландии в День Святого Патрика в Дублине, 17 марта 2021 года
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