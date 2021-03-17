Снова без праздника: как в Дублине прошел День Святого Патрика
Второй год подряд государственный праздник в честь покровителя страны не был отмечен народным весельем и шумными пирушками, а традиционный парад превратился в демонстрацию против вакцинации, масочного режима и карантинных мер.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции официально празднование было отменено. Однако власти ожидали, что на улицы выйдут протестующие, поэтому с самого утра в городе были усилены наряды полиции. В результате в ходе демонстрации были задержаны 16 человек.
Первый случай коронавирусной инфекции в стране был отмечен 29 февраля 2020 года — и 15 марта, прямо перед праздником, власти ограничили деятельность пабов. В этом году жителей страны и вовсе призвали не выходить на улицы и остаться дома.
Как в итоге отметили ирландцы национальный праздник, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».
- Попова: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется
- Грызлов обвинил Украину в подготовке к военной авантюре в Донбассе
- Третьяк покинул Международную федерацию хоккея
- Тихановская просит США поместить Лукашенко в международную изоляцию
- Названа роль иранских военных в уничтожении украинского Boeing
- В ООН заявили об угрозе из-за расширения ядерного арсенала Британии
- Еврокомиссия представила проект цифровых сертификатов по COVID-19
- ВОЗ рекомендует продолжить использование вакцины AstraZeneca