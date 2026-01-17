В Белом доме назвали состав «Совета мира» по Газе

В состав «Совета мира» по сектору Газа вошли государственный секретарь США Марко Рубио, специальный посланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять, инвестор Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, заместитель советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Роберт Гэбриел, глава Всемирного банка Ажай Банга и миллиардер Марк Роуэн. Об этом сообщили в Белом доме.

Там заявили, что для реализации концепции «Совета мира», председателем которого является Трамп, был создан «учредительный исполнительный совет, состоящий из лидеров, обладающих опытом в области дипломатии, развития, инфраструктуры и экономической стратегии». Каждый из членов этого совета «будет курировать определенное направление деятельности, имеющее решающее значение для стабилизации ситуации» в палестинском анклаве и «обеспечения его долгосрочного успеха, включая, помимо прочего, наращивание потенциала управления, региональные отношения, реконструкцию, привлечение инвестиций, крупномасштабное финансирование и мобилизацию капитала», отметили в Белом доме.

16 января Трамп заявил, что «Совет мира», который будет управлять сектором Газа, сформирован. По его словам, в качестве председателя «Совета мира» он поддерживает недавно назначенное палестинское технократическое правительство.

Ранее Трамп заявил об окончании эпохи террора на Ближнем Востоке.