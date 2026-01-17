На Украине российского рэпера и солиста группы Ay Yola внесли в базу «Миротворца»

Российский рэпер Boulevard Depo (Артем Кулик) и солист башкирской группы Ay Yola Ринат Рамазанов попали в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Музыканты обвиняются в «пропаганде» и «покушении» на территориальную целостность Украины.

Boulevard Depo — рэпер и создатель творческого объединения YungRussia. За свою карьеру он выпустил семь студийных альбомов, четыре микстейпа, восемь мини-альбомов и 23 сингла. 29 апреля музыкант выпустил клип к песне «Дырбулщищ», которая вошла в его декабрьский альбом «Футуроархаика».

Ay Yola — трио из Уфы, где вместе выступают отец и дочь Руслан и Адель Шайхитдиновы, а также заслуженный артист Башкортостана Ринат Рамазанов. Их песня Homay, исполненная на башкирском языке, стала мировым хитом в начале апреля. В частности, композиция заняла первое место в музыкальном чарте Apple Music на Украине.

Ранее в базу «Миротворца» попал рэпер OG Buda.