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Пережил операцию: 99-летнего принца Филиппа выписали из больницы

Супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа выписали из больницы. Во вторник, 16 марта, он покинул здание госпиталя Короля Эдварда VII на заднем сиденье автомобиля BMW – и в середине дня прибыл в Виндзорский замок. В больнице принц Филипп оказался еще 16 февраля – с тех пор его успели перевести в госпиталь Святого Варфоломея, где ему сделали операцию на сердце, и вернуть обратно на реабилитацию после хирургического вмешательства. 10 июня 2021 года принцу исполнится 100 лет.

Возвращение герцога Эдинбургского – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Ситуация у больницы, где проходил лечение принц Филипп, 16 марта 2021 года Ситуация у больницы, где проходил лечение принц Филипп, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Кортеж с принцем Филиппом у Виндзорского замка, 16 марта 2021 года Кортеж с принцем Филиппом у Виндзорского замка, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
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Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Ситуация у больницы, где проходил лечение принц Филипп, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Кортеж с принцем Филиппом у Виндзорского замка, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
Принц Филипп в автомобиле после выхода из больницы, 16 марта 2021 года
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