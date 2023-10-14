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От Пугачевой до Леди Гаги: кого одевал Валентин Юдашкин

Валентину Юдашкину могло исполниться 60 лет

14 октября модельеру Валентину Юдашкину могло исполниться 60 лет. Он первым из российских дизайнеров был принят в Синдикат высокой моды Парижа и представлял свои коллекции во французской столице с 1991 по 2022 год. Помимо платьев в виде яиц Фаберже, ныне хранящихся в Лувре и Калифорнийском музее моды, он шил одежду для олимпийцев и звезд эстрады — притом как отечественной, так и зарубежной.

Самые яркие выходы знаменитостей в нарядах от Валентина Юдашкина — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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