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Митингующих против закона об иноагентах в Тбилиси вытеснили с улиц у парламента

Спецназ вытеснил участников акции с прилегающих к парламенту Грузии улиц

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«Газета.Ru»

Полицейский спецназ, вооруженный щитами и дубинками, начал вытеснять участников акции оппозиции с площади перед зданием парламента. Об этом сообщает «Интерфакс».

В публикации отмечается, что спецназ остановился после того, как оттеснил граждан с улиц, прилегающих к зданию парламента Грузии. Агентство подчеркивает, что на проспекте Руставели также наблюдается водометная автомашина.

До этого грузинская полиция применила перцовый газ против митингующих в центре Тбилиси.

Участники митинга против принятия закона об иноагентах попытались прорваться к сцене, установленной у здания парламента для сторонников правящей партии «Грузинская мечта». Полиция воспрепятствовала этому, после чего начались столкновения. Полицейские использовали перцовый газ.

Незадолго до этого перед парламентом появился спецназ в шлемах, противогазах и с щитами. Также была замечена специальная техника, в том числе водометные машины.

Ранее парламент Грузии предложил ЕС помощь в сохранении традиционных ценностей.

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