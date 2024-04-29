На границе с Литвой пассажиров российского автобуса расспрашивали про Крым

Российский автобус выполнявший рейс Санкт-Петербург — Тирасполь, остановили на границе с Литвой, сообщает kp.ru.

По данным журналистов, литовские таможенники начали расспрашивать 57 пассажиров о принадлежности Крыма, о российской спецоперации на Украине, а некоторых проверяли на детекторе лжи.

«Что происходит — никто не знает. Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров», — написали авторы стати.

В публикации отмечается, что в результаты проверок было «отсеяно» 17 человек, но автобус через границу так и не пропустили.

До этого в погранкомитете Белоруссии сообщили, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы на погранпунктах пропуска предпринимают попытки вербовки россиян и белорусов.

20 апреля глава минобороны Литвы Лауринас Касчюнас и министр внутренних дел республики Агне Билотайте договорились о комплексном усилении охраны границы в кратчайшие сроки.

Ранее глава погранкомитета Белоруссии выразил надежду, что ЕС не опустит железный занавес