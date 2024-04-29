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Неизвестные расстреляли полицейских в Карачаево-Черкесии

112: один полицейский погиб, четыре ранены при нападении на пост в Карачаевске

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Телеграм-канал «Новости Брянска»

О нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии рассказали местные жители СМИ. Об этом пишут Telegram-каналы 112 и Shot.

По предварительной информации, в поселке Мара-Аягъы Карачаевского округа вооруженные люди с огнестрелом напали на пост сотрудников ГИБДД.

Местные жители рассказали, что около 12 ночи услышали звуки взрывов и стрельбу в районе перекрестка автодорог Мара — Мара- Аягъы — Новый Карачай.

По данным 112, один полицейский погиб, еще четыре ранены.

Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее в Подмосковье наркодилер убил полицейского и скрылся.

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