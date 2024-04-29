Боярский раскритиковал татуировками внучки

Известный певец и актер Михаил Боярский был потрясен новостью о татуировках, которые сделала его внучка. Об этом он заявил в шоу на НТВ.

«Это ужасно, какой кошмар. Эти рисунки на теле — это просто какая-то грязь», — поделился своими чувствами Боярский во время участия в программе «Ты не поверишь!»

«Пусть она рисует на себе что угодно, но своему супругу читать потом все это дело, я лучше в стороне останусь», — добавил артист.

Екатерина Боярская — внучка актера Михаила Боярского и дочь депутата Госдумы Сергея Боярского.

Еще 10 месяцев назад, начав новую главу в своей музыкальной карьере, молодая артистка решила радикально изменить свой облик.

На ее странице в социальных сетях стали появляться готические и откровенные фотосессии. 30 мая она представила свой первый EP-альбом, включающий четыре песни: «Кобейн», «Бывшая подруга», «Забери меня из дома» и «Биполярка».

В своих текстах она называет себя «плохой девочкой» и поет о том, что »предки ее не понимают, ведь они ее не знают» и что она «устала от этого безумия».

Однако она не планирует снимать видеоклипы к своим песням: «Не вижу смысла снимать клипы, да и дорого», - ответила она одному из своих подписчиков в комментариях.

Ранее перенесший операцию Боярский пожаловался, что уже 70 лет не может бросить курить.