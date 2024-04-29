Барабанщик «Коррозии металла» впал в кому

Лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный как «Паук», сообщил о том, что барабанщик коллектива Марк Бейгун находится в коме. Эту информацию он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте».

В ночь на воскресенье в одном из нижегородских клубов были задержаны трое участников группы, включая Троицкого. После этого их доставили в полицейский участок, где в отношении них были составлены административные протоколы по статье о запрещении публичного демонстрирования нацистской символики.

Позже на каждого из них был наложен штраф в размере одной тысячи рублей за нарушение данного закона. Сам Сергей Троицкий заявил агентству РИА Новости, что его группа не пропагандирует запрещенные символы, поскольку не разбирается в этом вопросе.

Также стало известно, что концерт рок-группы в Мытищах может не состояться. Лидер группы Сергей Троицкий заявил, что после облавы во время концерта в Нижнем Новгороде пропали запасные гитары. Он отметил, что из-за сорванного концерта он потерял много денег. По его словам, из-за этого концерт в Мытищах, который запланирован на 30 апреля, находится под угрозой срыва.

Ранее лидера «Коррозии металла» Троицкого задержали в Москве за «перформанс с водкой».