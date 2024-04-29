Во Франции заявили о необходимости стандартизации систем вооружения в Европе

Глава МИД Франции Стефан Сежурне в интервью немецкому телеканалу Welt заявил о необходимости стандартизации систем вооружения в европейских странах.

«Нам непременно необходима стандартизация систем вооружения на европейском уровне», — сказал он.

Министр пояснил, что это обеспечит оперативную совместимость, когда военная техника может использоваться всеми государствами. По его словам, Европа должна стать лидером мирового рынка в этой области. Глава МИД подчеркнул, что речь идет об укреплении европейской опоры НАТО.

Сежурне отметил, что президент Эммануэль Макрон следует той же философии и выдвигает подобные инициативы и в других сферах.

До этого Макрон заявил, что новые поставки оружия Киеву со стороны Вашингтона, Берлина и Парижа в ближайшие месяцы «помогут Украине сопротивляться».

Новый пакет помощи США, который прошел палату представителей, не поможет ВСУ победить, считают как в России, так и на Западе. В Госдуме и Кремле уверяют, что он только разорит Киев и принесет выгоду самим американцам. За рубежом же опасаются, что помощь согласовали слишком поздно и она позволит ВСУ только «удерживать территорию». Подробности — в нашем материале.

Ранее в ЕС пообещали выделить Армении €270 млн в течение четырех лет.