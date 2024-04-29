Оцепление у здания парламента Грузии сняли

Подразделения сил специального назначения МВД Грузии полностью покинули территорию, прилегающую к зданию парламента, где проходил митинг против закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что последние спецназовцы оставались на улице Чичинадзе, ведущей к служебному входу в здание парламента. Там наблюдалась наиболее напряженная обстановка во время митинга. В текущий момент у парламента дежурят только наряды полиции.

До этого стало известно, что журналистка грузинского телеканала «Имеди» Лана Погосова пострадала в гуще потасовок в Тбилиси у здания парламента между митингующими против закона об иноагентах и полицией.

Также грузинская полиция применила перцовый газ против митингующих в центре Тбилиси.

Участники митинга против принятия закона об иноагентах попытались прорваться к сцене, установленной у здания парламента для сторонников правящей партии «Грузинская мечта». Полиция воспрепятствовала этому, после чего начались столкновения. Полицейские использовали перцовый газ.

Незадолго до этого перед парламентом появился спецназ в шлемах, противогазах и с щитами. Также была замечена специальная техника, в том числе водометные машины.

Ранее парламент Грузии предложил ЕС помощь в сохранении традиционных ценностей.