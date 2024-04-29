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В Великобритании заявили о непоследовательности в словах главкома ВСУ Сырского

Британский эксперт Меркурис указал на непоследовательность в заявлениях Сырского

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Roman Chop/AP

Британский аналитик Александр Меркурис уличил в непоследовательности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Александра Сырского. Об этом сообщается на YouTube-канале аналитика.

По словам Меркуриса, летом прошлого года Сырский утверждал, что украинские войска взяли под огневой контроль Артемовск(Бахмут), что являлось полным абсурдом и неправдой. Сейчас же главком ВСУ сделал заявление, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и жаловался на то, что украинские военные находятся под постоянным давлением российской армии.

До этого Сырский признал успехи российских сил на ряде направлений в зоне боевых действий.

28 апреля экс-полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что российские войска ищут слабые места украинской армии.

Ранее в США сообщили о новом оружии России на базе трофейной техники НАТО.

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