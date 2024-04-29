В Великобритании заявили о непоследовательности в словах главкома ВСУ Сырского

Британский аналитик Александр Меркурис уличил в непоследовательности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Александра Сырского. Об этом сообщается на YouTube-канале аналитика.
По словам Меркуриса, летом прошлого года Сырский утверждал, что украинские войска взяли под огневой контроль Артемовск(Бахмут), что являлось полным абсурдом и неправдой. Сейчас же главком ВСУ сделал заявление, что ситуация на фронте становится все более тяжелой, и жаловался на то, что украинские военные находятся под постоянным давлением российской армии.
До этого Сырский признал успехи российских сил на ряде направлений в зоне боевых действий.
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