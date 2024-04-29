Журналистка пострадала при разгоне митинга в Тбилиси

Журналистка грузинского телеканала «Имеди» Лана Погосова пострадала в гуще потасовок в Тбилиси у здания парламента между митингующими против закона об иноагентах и полицией. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В публикации отмечается, что журналистка, которая попала в давку перед зданием парламента, была доставлена в клинику. Телеканал подчеркивает, что когда участники акции пытались прорвать металлические ограждения.

До этого полицейский спецназ, вооруженный щитами и дубинками, начал вытеснять участников акции оппозиции с площади перед зданием парламента.

Также грузинская полиция применила перцовый газ против митингующих в центре Тбилиси.

Участники митинга против принятия закона об иноагентах попытались прорваться к сцене, установленной у здания парламента для сторонников правящей партии «Грузинская мечта». Полиция воспрепятствовала этому, после чего начались столкновения. Полицейские использовали перцовый газ.

Незадолго до этого перед парламентом появился спецназ в шлемах, противогазах и с щитами. Также была замечена специальная техника, в том числе водометные машины.

Ранее парламент Грузии предложил ЕС помощь в сохранении традиционных ценностей.