Саудовская Аравия назвала Пакистан приоритетной страной для инвестиций

Министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия (КСА) Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что Пакистан является приоритетным направлением для инвестиций. Об этом, ссылаясь на пресс-службу секретариата главы правительства Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщает ТАСС.

По словам министра, делегация инвесторов из Саудовской Аравии скоро посетит Пакистан, который с инвестиционной точки зрения является приоритетом для Эр-Рияда. Также между странами будет продолжаться тесное сотрудничество в сельском хозяйстве, информационных технологиях и энергетике.

В переговорах, состоявшихся на полях сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, с саудовской стороны, кроме аль-Фалеха, участвовали министр финансов Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан и министр промышленности и минеральных ресурсов Бандар аль-Хурейф.

До этого сообщалось, что Саудовская Аравия провела в Китае промо-туры своего мегапроекта Неом в попытке привлечь инвесторов на фоне спекуляций о масштабах и финансировании начинания.

Эр-Рияд пересмотрел масштабы плана по строительству 170-километрового города.