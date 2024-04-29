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Министр обороны Израиля заявил о намерении уничтожить ХАМАС и освободить заложников

Галант заявил о необходимости уничтожения ХАМАС и освобождения заложников

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Ronen Zvulun/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о необходимости полностью уничтожить палестинское движение ХАМАС и вернуть всех находящихся в секторе Газа заложников. Об этом сообщает Times of Israel.

Галант во время визита на авиабазу Пальмахим под Тель-Авивом подчеркнул, что израильские власти сейчас работают над двумя задачами — уничтожением ХАМАС и возвращением заложников. Министр отметил, что полон решимости достичь обеих целей.

В тоже время глава министерства обороны признал, что достижение этих задач может затянуться. По его словам, это займет столько времени, сколько будет необходимо.

До этого министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац выразил надежду, что Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не выдаст ордеров на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с ситуацией в секторе Газа.

28 апреля президент Палестины Махмуд Аббас назвал возможные сроки начала операции Израиля в Рафахе.

Ранее Эрдоган заявил, что обвинения в антисемитизме не заставят его замолчать.

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