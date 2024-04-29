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Кличко упрекнул правительство Украины в недостаточной борьбе с коррупцией

Мэр Киева Кличко: правительство Украины недостаточно борется с коррупцией

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Gleb Garanich/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что меры, принимаемые правительством Украины для борьбы с коррупцией, недостаточны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на интервью политика медиагруппе Funke.

«Вы можете задать этот вопрос любому гражданину, и я уверен, что каждый гражданин ответит: «нет», — ответил он на вопрос достаточно ли власти Украины делают для борьбы с коррупцией.

Глава украинской столицы добавил, что у него точно такое же мнение.

До этого украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на компанию «Опендабот» сообщало, что Львовская область Украины третий год подряд возглавляет рейтинг коррупции регионов страны. В 2023 году во Львовской области было зафиксировано 192 случая коррупционных правонарушений. На втором месте — Киевская область, на третьем — Одесская. В Киеве было раскрыто 137 коррупционных нарушений.

Самым распространенным коррупционным нарушением стала взятка за действие или бездействие представителя власти.

Ранее по решению высшего антикоррупционного суда был арестован министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

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