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В Белоруссии охотников переобучат на снайперов

Экс-глава МВД Шуневич: белорусские охотники могут переучиться на снайперов

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Depositphotos

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов и экс-министр внутренних дел республики Игорь Шуневич заявил телеканалу CTB, что членов объединения переобучают в снайперов.

По его словам, Министерство обороны Белоруссии уже организовало процесс переобучения и процесс проходит на добровольной основе.

«Количество желающих пройти переподготовку по системе «Снайпер», скажем так, по одной из военно-учетных специальностей, превысило все мои ожидания», — отметил Шуневич.

До этого начальник генерального штаба вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич заявил, что Вооруженные силы Белоруссии уделяют серьезное внимание боеготовности в связи с учениями Североатлантического альянса вблизи границ страны.

Позже командующий войсками Северо-Западного оперативного командования ВС Белоруссии Александр Науменко заявил, что у границ республики базируются более 130 самолетов НАТО.

Ранее Минобороны Белоруссии предупредило о том, что Запад готовится к войне.

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