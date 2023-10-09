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Как прошел финал «Мисс Россия 2023»

«Мисс Россия 2023» стала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга

Финал конкурса «Мисс Россия 2023» состоялся в концертном зале «Барвиха Luxury Village» в Москве, победительницей стала 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Второе и третье места заняли Елизавета Дудина из Тольятти и Любовь Хохолова из Якутии.

Голубева учится сразу в двух вузах: в Российской таможенной академии и Московском государственном институте культуры. Она занимается вокалом с пяти лет, участвовала в шоу «Голос» в 2021 году, увлекается танцами и спортом, в том числе мотокроссом.

Кроме короны новая обладательница титула получила 1 млн рублей и право представлять Россию на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная» — последний состоится в Эль-Сальвадоре в ноябре. Награждала Голубеву победительница прошлого года Анна Линникова.

Всего в финал прошли 50 девушек, из них был отобран топ-20: 10 претенденток на титул выбрало жюри, еще десять — зрители путем голосования. Участницы конкурса представляли национальные костюмы, выходили на сцену в купальниках и демонстрировали знания в интеллектуальном конкурсе.

Судьями стали Дмитрий Маликов, «Мисс Россия 2001» и «Мисс Вселенная 2002», телеведущая Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, «Мисс Россия 2006» Татьяна Котова и музыкант Дмитрий Маликов. Перед зрителями выступили Нюша, Стас Пьеха и Ханна.

Как выбирали самую красивую девушку России – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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