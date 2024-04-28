Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Спорт

Уплывающее золото: «Зенит» гостит у «Динамо». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Динамо» — «Зенит». ОНЛАЙН

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает дома «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
Матч не начался
28 апреля 19:15
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
19:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает дома «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Картина дня
Суд признал виновным фронтмена «Коррозии металла» Троицкого
Военная операция на Украине, день 795-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 795-й день
Собирал деньги для ВСУ, призывал ударить по Москве: за что арестован студент-медик МГУ
В Москве арестовали студента МГУ за сбор денег для украинской армии
После обстрела села в Херсонской области есть жертвы
Нейросеть шокировала англичан комплиментами Владимиру Путину
Британские депутаты могут сместить Сунака
Chery представила женоподобного робота на замену продавцов в автосалонах
Новости и материалы
Стало известно, кого из кандидатов в президенты США поддерживают больше
Вклад бобров в борьбу с засухами и лесными пожарами поразил ученых
Посол Армении заявил, что Ереван не откажется от связей с Россией в пользу Запада
В Запорожье заявили о повреждении промышленного объекта после взрыва
Мизулина попросила разобраться с помогавшим ВСУ украинским студентом МГУ
Стало известно о состоянии министра нацбезопасности Израиля после ДТП
Фигуристка Медведева рассказала, поехала ли бы на Игры при условиях МОК
На Западе заявили о нежелании украинцев воевать за ВСУ
В Белом доме оценили объем гумпомощи по временному пирсу в Газе
В МИД РФ отреагировали на публикации посла США о российской культуре
Ученые нашли новые доказательства существования Девятой планеты в Солнечной системе
Винер: все, что связано с Россией, стараются уничтожить
В Израиле предрекли распад правительства, если армия не войдет в Рафах
В Германии задержали 57-летнего россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев
Российский боец UFC рассказал, чего ему не хватает в США
В России отметили заметный рост государственных закупок
В Великобритании резко выросло число порнозависимых мужчин
Автобренд Omoda привезет в Россию свой новый кроссовер C7
Все новости
Журналиста Associated Press арестовали в РФ на два месяца
Российские войска взяли Новобахмутовку
«Работают и ночью»: жители Абатского под Тюменью помогают укреплять дамбу, чтобы избежать паводка
В Минобороны РФ отчитались о сбитых за сутки ракетах и дронах
«Брали как террористов». Силовики ворвались на концерт «Коррозии металла» в Нижнем Новгороде
На членов «Коррозии металла» составили протоколы из-за нацистской символики
«Выдавить из ЕС»: какие у Киева шансы пополнить уехавшими украинцами ряды ВСУ
Политолог Безпалько допустил депортации украинцев из ЕС для мобилизации
Дралась с детьми и хотела работать с Джонни Деппом. Пенелопе Крус — 50
Шоу Салазара: как соратники создали для самого тихого диктатора Европы вымышленный мир
Португальский диктатор Антониу Салазар родился 135 лет назад
«Шеф, все пропало!» Почему «Бриллиантовую руку» невозможно переснять
«Энциклопедии советской жизни» исполняется 55 лет
«Если обещают избавить от мигрени навсегда — перед вами шарлатан». Как спастись от головной боли
Невролог Шаповалова: массаж шеи не поможет избавиться от мигрени
Россия передаст «Газпрому» активы Ariston и Bosch. Европа призвала отменить это решение
ЕС призвал РФ пересмотреть решение о передаче активов Ariston и Bosh «Газпрому»
Задержан еще один фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Что о нем известно
Вместе с фигурантом дела о «Крокусе» Джумохоном Курбоновым задержан его брат
Клиенты Beribit вторые сутки пытаются добиться выплат. На их счетах застряли 400 миллионов
Клиенты пытались взять криптобиржу Beribit штурмом и жалуются на проблемы с выплатами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами