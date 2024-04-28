Спорт
Уплывающее золото: «Зенит» гостит у «Динамо». LIVE
Алексей Даничев/РИА Новости
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает дома «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию
МИР Российская Премьер-лига. 26-й тур
Матч не начался
28 апреля 19:15
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче 26-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» принимает дома «Зенит». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.