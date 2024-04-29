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Диетолог раскрыла, что нужно есть, чтобы убрать жир с живота

Диетолог Ричардс: богатые клетчаткой ягоды приведут к потере веса

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zdraveda.ru

Диетолог Лиза Ричардс рассказала, что потребление разнообразной пищи очень важно для насыщения организма всеми необходимыми полезными веществами, однако некоторая еда способна уменьшать жировые отложения на животе. Об этом сообщает She Finds.

Ричардс отметила, что клубника, черника и виноград богаты клетчаткой, которая может привести к потере веса.

По ее словам, кроме клетчатки клубника насыщена антиоксидантами и витамином С, что полезно для укрепления иммунитета. Черника содержит фитонутриенты и флавоноиды, которые обеспечивают защиту организма на клеточном уровне, а также снижают вред от свободных радикалов.

До этого диетолог Полина Журавлева рассказала, что перед выбором тех или иных ограничений в питании важно предварительно изучить все тонкости и разобраться, как они влияют на организм.

Напомним, к вредным диетам, которые влияют плохо и на психику, и на здоровье, врачи относят монодиеты на основе одного продукта. Такой тип питания, по их мнению, можно использовать только для разгрузочных дней раз в неделю.

Эксперты ранее объяснили, кому необходима безглютеновая диета.

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