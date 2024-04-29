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На митинге в Тбилиси задержали бывшего госминистра Грузии

Экс-госминистр Грузии Петриашвили задержан на митинге в Тбилиси

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Irakli Gedenidze/Reuters

Бывший государственный министр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексий Петриашвили задержан полицией в административном порядке на митинге в Тбилиси против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.

Там подчеркнули, что Петриашвили был задержан в административном порядке за неподчинение полиции и мелкое хулиганство.

До этого стало известно, что грузинская полиция применила перцовый газ против митингующих в центре Тбилиси.

Незадолго до этого перед парламентом появился спецназ в шлемах, противогазах и с щитами. Также была замечена специальная техника, в том числе водометные машины.

МВД Грузии подтвердило применение специальных средств и призвало митингующих не нарушать общественного порядка и подчиняться законным требованиям полиции.

28 апреля исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что не боится возможного введения против него американских санкций из-за инициированного им закона об иноагентах.

Ранее парламент Грузии предложил ЕС помощь в сохранении традиционных ценностей.

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