Согласно информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в 22:30 вооруженные силы России нанесли удар по поселку городского типа Боровая в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.

В этом поселке расположен крупный железнодорожный узел, где осуществляется распределение техники, боеприпасов и личного состава Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Лебедев ссылается на своих коллег и сообщает, что удар был нанесен по указанному поселку.

До этого подпольщик Сергей Лебедев сообщил, что российские войска поразили Судоремонтный завод и отель с наемниками в Николаеве. По его словам, жители Николаева тогда сообщили о взрывах в стороне предприятия, где жили и тренировались морпехи, а также осуществлялась сборка водных беспилотников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.