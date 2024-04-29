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Бывший командующий сухопутными войсками Польши заявил об уязвимости системы ПВО Украины

Генерал Скшипчак назвал уязвимой систему ПВО Украины

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Global Look Press

Экс-командующий польскими сухопутными войсками генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что украинская система противовоздушной обороны (ПВО) становится все более уязвимой. Об этом сообщает портал Delfi.

По словам генерала, отсутствие у Киева достаточного количества ракет для систем ПВО привело к тому, что зенитный зонтик над Украиной становится все более дырявым. Скшипчак отметил, что в связи с этим украинская армия не имеет возможности сбивать все российские ракеты, самолеты и беспилотные летательные аппараты.

До этого Скшипчак заявил, что угроза полномасштабной войны в Европе на данный момент отсутствует, однако на польской и литовской границах с Российской Федерацией и Белоруссией необходимо установить минные поля и построить укрепления.

24 апреля Скшипчак заявил, что американской военной помощи Украине хватит до конца лета.

Ранее польский генерал пригрозил отнять Калининград.

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