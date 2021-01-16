Отец Меган Маркл снимет документальный фильм о своей жизни и дочери

Томас Маркл, который приходится отцом супруге британского принца Гарри — Меган, собирается снять документальный фильм о своей жизни и дочери. Об этом сообщает The Sun.

Дата релиза ленты пока не называется, однако известно, что Томас Маркл намерен завершить съемки в 2021 году.

Он рассказал, что в фильме будет рассказано о его жизни, работе, а также рождении дочери и ее взрослении.

Ранее Меган Маркл подала иск против The Mail on Sunday из-за недостоверных заявлений о ней и ее отце Томасе. Однако он выразил готовность дать показания против Маркл, чтобы помочь СМИ выстроить защиту в суде. Отмечается, что в документах, которые уже поданы в Высокий суд Лондона, обозначаются ухудшающиеся отношения отца и дочери в то время, когда произошла свадьба Маркл с принцем Гарри.

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